مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة مهمة بشأن كورونا

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الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين

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وجه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الشكر لجميع المصريين رئيسا وحكومة وشعبا؛ لاستطاعتهم أن يتكاتفوا ويتعاونوا في سبيل احتواء أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه لايزال لدينا حالات تحتاج مستشفيات وهناك نسبة وفيات لكن الوضع العام هو التكاتف وتفهم القضية يجعلنا في صورة أفضل من ذي قبل.
وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج «مسئول و100 مليون» تقديم الإعلامية شيرين الدسوقي، على إذاعة القاهرة الكبرى، أنه يتمنى انحسار الأعداد وانخفاضها وهو ما يترتب عليه انخفاض الوفيات والحالات الحرجة، مشيدا بتفهم المصريين للعزل المنزلي عند وجود أعراض خفيفة لـ«كوفيد 19».
وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الأدوية متوفرة والأّسرة متاحة، وهناك امتداد استراتيجي للأسرة إذا احتجنا في مستشفيات كثيرة، منوها على أن المرض لا يزال متفشي عالميا ولذا يجب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التكدس وارتداء الكمامات، ومن لا يضطر للنزول يلتزم منزله، والالتزام بالنظافة الشخصية والإجراءات الوقائية.
وأوضح أنه سعيد بانحسار الأعداد خلال يومين، ولكن لابد أن نكون حذرين حتى يستمر انحسار الأعداد تماما وبذلك نكون أكثر اطمئنانا.

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