ساويرس يهاجم مستشار مرسي: ثقيل الظل ولا يستحق شرف الخصومة

أحمد عادل شعبان
شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجوما شرسا على أحمد عبد العزيز - المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي - بعد سجال دار بينهما.
وقام "ساويرس" بحظر "عبد العزيز" ، حيث قال أحد المتابعين لساويرس: بتضحك يا سيد نجيب طيب كنت خليك ند له وبلاش تعمل البلوك. والبلوك ده يبين لينا ضعفك من مواجهته. ودلوقتي بتضحك.
و رد ساويرس على هذه الكلمات قائلا: ند ايه يا عم انت بتهرج .. فيه حاجة اسمها شرف الخصومة و هو لا يستحقها و لا قرب مني من بعيد ... ده كفاية تقل دمه .
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