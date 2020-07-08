ساويرس يهاجم مستشار مرسي: ثقيل الظل ولا يستحق شرف الخصومة

08 يوليه 2020 - 08:28 ص

شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجوما شرسا على أحمد عبد العزيز - المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي - بعد سجال دار بينهما.



وقام "ساويرس" بحظر "عبد العزيز" ، حيث قال أحد المتابعين لساويرس: بتضحك يا سيد نجيب طيب كنت خليك ند له وبلاش تعمل البلوك. والبلوك ده يبين لينا ضعفك من مواجهته. ودلوقتي بتضحك.



و رد ساويرس على هذه الكلمات قائلا: ند ايه يا عم انت بتهرج .. فيه حاجة اسمها شرف الخصومة و هو لا يستحقها و لا قرب مني من بعيد ... ده كفاية تقل دمه .



