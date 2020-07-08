» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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دوريات

تقام اليوم العديد من المباريات بالدويات المختلفة، بعد أن عادت الحياة جزئيا إلى طبيعتها بمختلف دوريات أوروبا، بعد توفقها منذ مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا. 

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتى ضد نيوكاسل يونايتد 7:00 على قناة beIN SPORT HD 1

وست هام يونايتد ضد بيرنلى 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5

شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2

برايتون ضد ليفربول 9:15 على قناة beIN SPORT HD 2

الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد أوساسونا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 8

خيتافى ضد فياريال 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

برشلونة ضد إسبانيول 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد كاليارى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 6

جنوى ضد نابولى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 4

أتلانتا ضد سامبدوريا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 7

بولونيا ضد ساسولو 9:45 على قناة beIN SPORT HD 6

روما ضد بارما 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4

تورينو ضد بريشيا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 8


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