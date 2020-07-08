البنتاجون يرد : قدمنا خدمة للمنطقة بمقتل قاسم سليماني

08 يوليه 2020 - 10:14 ص

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان "يخطط لهجمات إرهابية تستهدف مصالح أمريكية ودولا أخرى قبل عملية استهدافه".





وقال مسئول في الوزارة لقناة "الحرة" أمس الثلاثاء، إن "مقتل سليماني كان خدمة لاستقرار المنطقة وكف يد طهران عن زعزعة أمن دول الجوار، مضيفا أن استهدافه "كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم".





جاء ذلك ردا على تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد، التي قالت إن عملية قتل سليماني كانت "غير قانونية".





وقتل سليماني مطلع يناير الماضي بغارة لطائرة مسيرة أمريكية استهدفت سيارة كان يستقلها مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.



