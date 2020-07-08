لن تتخيل الأرقام.. تراجع لـ "بي إم دبليو" في هذه الدول

08 يوليه 2020 - 10:27 ص

شهدت شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات تراجعا في المبيعات خاصة في أوروبا والأمريكتين.

وبحسب ما أعلنته الشركة فإن انخفاض المبيعات تراجع بواقع الربع خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وقد شهدت مبيعات الشركة انخفاضا بصورة خاصة في أوروبا والأمريكتين، في حين كانت هناك دلالات على التعافي في السوق الآسيوي، بحسب الألمانية.

وتراجعت مبيعات الربع الثاني بنسبة 3. 25% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، لتصل إلى 485701 سيارة.

وفي تصريح لبيتر نوتا، العضو بمجلس إدارة الشركة المسئول عن العملاء والطرازات والمبيعات: نحن نرصد تطورا إيجابيا في الصين، حيث إن مبيعاتنا خلال الربع الثاني ارتفعت مجددا مقارنة بالعام الماضي".

وتعتبر الصين أكبر سوق لمبيعات بي إم دبليو، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 1. 17% لتصل إلى 212617 سيارة.

يذكر أنه كان هناك اختلافات بين الأسواق الإقليمية، حيث تراجعت المبيعات في أوروبا بنسبة 6. 45 % لتصل 151869 سيارة، وبنسبة 1. 41 % لتصل إلى 70311 سيارة.

أما في المنطقة الآسيوية فبعد انخفاض المبيعات خلال الربع الأول، ارتفعت المبيعات في هذه الأسواق بنسبة 5.7 لتصل إلى 253533 سيارة.