» لم نر مثل هذا.. رقم صادم لضحايا كورونا في إفريقيا

08 يوليه 2020 - 09:04 م

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن العدد الفعلي لوفيات فيروس كورونا في قارة إفريقيا، أودى بحياة 11595 شخصًا حتى الآن.

وأضافت المنظمة المسئولة عن الصحة في العالم ومقرها جنيف، أن إفريقيا سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكوفيد- 19، وشهدت العديد من الدول ارتفاعا حادا في حالات الإصابة.

ومن جانبه، قال مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس، إن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»،يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد.

وأضاف: «إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع ان بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع».

وذكر غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي بأن 11.4 مليون إصابة بكورونا سجلت في العالم، إضافة إلى أكثر من 535 ألف وفاة.

وتابع: «نحن جميعًا معرضون»، معتبرًا أن الفيروس أخذ سكان العالم رهائن.

وأكمل: «لم نر شيئا من هذا القبيل منذ 1918»، في إشارة إلى وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بعشرات ملايين الأشخاص حول العالم، وفقًا ما نقلت «فرانس برس».

وأكد مجددًا، أن الوحدة الوطنية والتضامن العالمي ضروريان، ومن دونهما لن نتمكن من محاربة الفيروس.

