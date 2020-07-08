» "الديهي": الجانب الإثيوبي يفتقر للإرادة السياسية لتوقيع اتفاق بشأن السد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الري، أصدرت بيان أكدت خلاله استمرار الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في معالجة اجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التي قدمتها مصر في مقترحاتها.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك تعنت وعناد إثيوبي واضح فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.
وتابع "الديهي"، أن الجانب الإثيوبي اتضحت نواياه وتخبطه، ويفتقر للإرادة السياسية لتوقيع الاتفاق بشأن السد، ويبدوا أنه لا يملك إرادة سياسية في الداخل الإثيوبي لتوقيع الاتفاق.