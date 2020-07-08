» بالفيديو.. تعذيب طفلين مختطفين والنيابة تتخذ أول إجراء

08 يوليه 2020 - 09:22 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على عامل؛ بتهمة خطف طفلين وتعذيبهما وتصويرهما بالهاتف.

كما طلب فدية مالية، على سبيل الدعابة، لإطلاق سراحهما، وذلك بدعوى سرقة أحدهما دراجة المتهم من أمام منزله بقرية “منزل ميمون” التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو لشخص يعتدي على طفلين بالضرب بعدما ربطهما بالحبال بدعوى سرقة أحدهما لدراجته من أمام منزله بقرية “منزل ميمون” التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وتحدث المتهم، خلال مقطع الفيديو الخاص بالواقعة، والذي أحدث موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب فدية قدرها 200 ألف جنيه لإطلاق سراح الطفلين، قبل أن يُحدد هوية كلٍ منهما ويُطلق عبارات سخرية لكل طفلٍ على حدة.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأنه كان يُهذب الطفلين، على حد وصفه، وأن أحدهما أخذ “العجلة” الخاصة به، فما كان منه إلا أن ربطهما لتهذيبهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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