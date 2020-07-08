بالفيديو.. محمد صلاح يصنع هدف ليفربول الأول

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هدف ليفربول

أضاف هندرسون الهدف الثاني ليفربول في شباك برايتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

 وسجل هندرسون الهدف الثاني بعد تمريرة من محمد صلاح، الذي سجل الهدف الأول قبله بدقيقتين.

 وسجل صلاح الهدف في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من  كيتا، ليسجل هدفه الثامن عشر في الدوري هذا الموسم

 ووقف لاعبو برايتون للتصفيق للاعبي ليفربول، بعد فوزهم بلقب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء المسابقة بـ 7 جولات، وهو إجراء يقوم به الفرق التي تواجه بطل المسابقة قبل انتهاء الدوري تكريمًا له، وهو الأمر الذي فعله لاعبو مانشستر سيتي وأستون فيلا قبل ذلك.
 
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