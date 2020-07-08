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إصابة 11 شخصًا بحمى الضنك في فلوريدا

الرياضة

إصابة 11 شخصًا بحمى الضنك في فلوريدا
إصابة 11 شخصًا بحمى الضنك في فلوريدا

فتحي مجدي

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اعلن مسؤولون بوزارة الصحة بولاية فلوريدا الأمريكية، إصابة 11 شخصًا حتى الآن بحمى الضنك، المرض الذي ينقله البعوض.

وقال المسؤولون، إنه تم العثور على جميع الحالات في "كي لارجو"، أقصى شمالي البلاد على بعد حوالي 60 ميلا جنوب ميامي، بما في ذلك ثماني حالات تم العثور عليها خلال الأسبوع الأخير من يونيو. 

وتنتقل الإصابة بالمرض الفيروسي من خلال لدغة أنثى بعوضة الزاعجة المصرية، وهو نوع يعتبر عدوانيًا وينشر أيضًا أمراضًا مثل الحمى الصفراء وزيكا وشيكونغونيا.

وقالت إدارة الصحة إن أعراض حمى الضنك تظهر عادة في غضون أسبوعين من اللدغة وتشمل الحمى وآلام العضلات الحادة والآلام، وأحيانًا الطفح الجلدي. 

وقال أليسون كير، المتحدثة باسم "فلوريدا كيز" لصحيفة "ميامي هيرالد"، إن مسؤولي الصحة في صدد "إجراء دراسات وبائية لتحديد أصل ومدى هذه الإصابات" ويعتقدون أن جميع الحالات تم الحصول عليها محليًا. 

وأضاف أن أحدث مريض يتلقى العلاج ويتوقع أن يتعافى بالكامل. 

وتستخدم المروحيات والشاحنات في مقاومة البعوض البعوض البالغ واليرقات، فضلاً عن عمليات تفتيش من منزل إلى منزل لمنزل والشركات في منطقة "كي لارجو"، بحسب المتحدث تشاد هاف. 

وللمساعدة في الحد من انتشار المرض، يطلب المسؤولون من السكان المحليين إزالة مناطق تكاثر الزاعجة المصرية مثل المزاريب، والأغطية، وعلب القمامة وأوعية الحيوانات الأليفة التي تحتوي على مياه راكدة.

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