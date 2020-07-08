حفيدة رجاء الجداوي تنعى جدتها بكلمات مؤثرة

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حفيدة رجاء الجداوي

نشرت روضة الهندي حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، منشورًا مؤثرًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، روت من خلاله رد فعلها بعد وفاة جدتها، ولحظات انهيارها.

وكتبت حفيدة رجاء الجداوي، في منشورها على فيسبوك: «هيوحشني اني ادخل اوضتك فجأة و اقولك "امتحان مفاجئ هاتي السكريبت " و اسمعلك و نقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني اني ادخل عليكي و اقولك “ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا" و كالعادة طبعا بتقطعيني هيوحشني اني اكون نايمة و الاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي انا نزلت Story او تلعط live او اي كارثة من الكوارث التانية بتعتك نجري انا و مامي على اوضتك و تقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التيليفون ابو قرص». 

وتابعت حفيدة رجاء الجداوي: «هيوحشني اني اقعد اتفرج عليكي واتعلم منك هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك و كرمك و اخلاقك و تسامحك هيوحشني انك تفهميني و تناقشيني و تساعديني و تديني رأيك كان عندي 43 يوم استعد فيهم بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب اوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة».

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