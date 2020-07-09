بدءا من اليوم ..قرار مهم من الوزراء بشأن سائق التوك توك

09 يوليه 2020 - 09:35 ص

شكر الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، سائق التوك توك المعروف إعلاميا بالسائق الأمين، مؤكدا أن تكفل الدولة برعايته يعد أقل شيء يمكن تقديمه لشخص بمثل هذه الأمانة، معقبا:" أقل حاجة ممكن نقدمها لحد أمين".



وأضاف "المصرى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن السائق سوف يتجه إلى مستشفى الحلمية العسكرى اليوم الخميس لعلاج الحروق والقرح التى يعانى منها، مشددًا على أن قسم الحروق والتجميل بالمستشفى يعد الأفضل فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.



من جانبه قال محمد صبر عبد العزيز، سائق "توك توك"، خلال اتصال هاتفى إنه عثر "كيس من الذهب"، أثناء عمله، فأخذه إلى منزله انتظارا لمن يسأل عنه فى المساجد كما هو متبع، ولكن مع مرور اليوم ونظرًا لعدم نداء أحد على هذا الكيس توجه إلى أحد أقاربه للبحث عن صاحب الذهب حتى تمكن من الوصول إليه، معقبا:"الحمد الله على الحلال".



سلم سائق توك توك من قرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا حقيبة مجوهرات لصاحبها عثر عليها داخل توك توك يستقله، برغم ظروفه المرضية والظروف القاسية التي يعيشها.



ترجع بداية الواقعة لعثور المواطن محمد صبري من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا، يعمل سائق توك توك على حقيبة مجوهرات ولم يكن يعرف صاحبها.



وقام سائق التوك توك بالبحث عن صاحبها وتسليمها له ويدعى حمدى فتوح صاحب محل مجوهرات من نفس القرية وكافأه على أمانته، خاصة أنه يعانى من ظروف مرضية بقدمه المصابة التى تحتاج لمبلغ كبير من المال لعلاجها.

