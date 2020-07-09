استنجد بأمه وذكر أطفاله.. تسجيل جديد لجورج فلويد قبل مقتله

09 يوليه 2020 - 10:29 ص

ظهر تسجيل جديد للأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، أثناء القبض عليه من جانب الشرطة الأمريكية، ووفاته تحت ركبة أحد أفراد الشرطة، في مينيابوليس.





التسجيل الجديد، بحسب وكالة "أ ف ب"، أظهر فلويد وهو يكرر جملة "لا أستطيع التنفس" أكثر من 20 مرة وردد أسماء أطفاله، واستنجد بأمه، وقال إن عناصر الشرطة "سيقتلونه".





والتسجيل الجديد، قدمه الشرطي توماس لين، وهو أحد العناصر المتورطين في وفاة فلويد، لمحكمة ولاية مينيسوتا.





ويظهر فيه فلويد، بعدما تم القبض عليه، وهو يتوسلهم ألا يضعوه في سيارة الشرطة وأخبرهم أنه يخاف من الأماكن المغلقة ويعاني من حالة جسدية سيئة، بينما كان أفراد الشرطة يحاولون إجباره على ركوب السيارة قال فلويد، إنه لا يستطيع التنفس وإنه "سيموت هنا".





وفي التسجيل يظهر صوت فلويد، في وقت لاحق يقول "أمي أنا أحبك. أخبري أطفالي بأنني أحبهم. أنا مت".





وردد فلويد "لا أستطيع التنفس" أكثر من 20 مرة، أثناء توقيفه، ويمكن سماع صوت عناصر الشرطة وهم يطلبون منه "الاسترخاء" ويخبرونه بأنه كان "يبلي حسنا".





فواصل فلويد ترديده جملة سيقتلوني، صاح الشرطي ديريك شوفين فيه وقال له: "توقف عن الكلام توقف عن الصراخ، يتطلب الأمر الكثير من الأكسجين للتحدث".





وكانت آخر كلمات فلويد قبل وفاته: "سوف يقتلونني. سوف يقتلونني. لا أستطيع أن أتنفس".





وجرى توقيف أفراد الشرطة الذين تورطوا في مقتل جورج فلويد في اليوم التالي لوفاته.



