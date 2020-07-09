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5 ملفات شائكة فى وجه "فايلر"

الرياضة

فايلر
فايلر

محمد عبد الحارس

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بدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأهلي، في وضع خطة الإعداد للمرحلة الثانية للفريق استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري وخوض الدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ومع عودة فايلر، فإن هناك خمسة ملفات ساخنة سيبدأ المدير الفني العمل عليها، أولها الاستعداد لاستئناف المسابقات المحلية والقارية.

والملف الثاني هو الصفقات الجديدة التي طلب التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق، حيث تم حسم ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل عشرين مليون جنيه.

أما الملف الثالث الذي ينتظر كلمة الحسم بالنسبة لفايلر هو أمر المعارين، حيث كشف عضو بالجهاز الفني أن هناك استقرارا على عودة محمد شريف وعمار حمدي وأكرم توفيق للأهلي بداية من الموسم المقبل، لكن حدث تغيير بعض الشيء في موقف محمد شريف، حيث إنه في حالة ضم رمضان صبحي بشكل نهائي بجانب طاهر محمد طاهر، فإن الاتجاه الأقرب هو إعارته من جديد.

والملف الرابع الذي ينتظر كلمة فايلر هو مجموعة اللاعبين الذي لا يرغب في بقائهم الموسم المقبل، خاصة أن موسم القيد سيتم فتحه في شهر أغسطس بعيدًا عن استمرار مسابقة الدوري الحالي.

ويعد الملف الخامس شائكا إلى حد كبير، حيث يتعين حسم موقف صالح جمعة والمغربي وليد ازارو، خاصة أنه تردد موافقة المدير الفني على عودتهما بعدما شارك الأول بالفعل في التدريبات الجماعية.


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