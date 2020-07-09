مفاجأة لعشاقه.. استبدال أرطغرل ببطل وادي الذئاب

09 يوليه 2020 - 11:39 ص

في مفاجأة جديدة قررت شركة الإنتاج للمسلسل التركي المؤسس عثمان استبدال شخصية ارطغرل التي جسدها الفنان الفنان أنجين آلتان دوزياتان على مدار خمسة مواسم متتالية بالفنان التركي الشهير تامر يغيت .

قال حساب المؤسس عثمان على تويتر : " شركة الإنتاج وصلت إلى اتفاق مع الممثل تامر يغيت لتجسيد شخصية الغازي ارطغرل بن سليمان شاه.

بينما أضاف حساب قيامة ارطغرل :" حسب مصادر (Tv100) ، فإن آخر التقارير تشير إلى أن الممثل تامر يغيت هو من سيجسد دور الغازي ارطغرل بن سليمان شاه في الموسم الثاني من المؤسس عثمان .

ويعتبر الفنان تامر يغيت من أشهر الفنانين الأتراك وأحد أبطال المسلسل الشهير وادي الذئاب، والذي جسد فيه دور "علي طوروس" في موسمه الثالث.

وقد ولد الفنان تامر يغيت في 19 يناير 1942 في مدينة بالكسير، واشتهر بالأعمال السينمائية والدرامية، وأشهرها دوره في وادي الذئاب.







