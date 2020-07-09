إصابة أخصائي تأهيل الزمالك بفيروس كورونا

09 يوليه 2020 - 02:25 م

أثبتت المسحة الثانية التي خضع لها فريق الزمالك إصابة محمد سيد ميشو أخصائى التأهيل بالفريق بفيروس كورونا.

وتم استبعاد ميشو من معسكر برج العرب عقب التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد إرسال اتحاد الكرة ما يفيد إيجابية عينة مسحته.

وكشف اتحاد الكرة عن أن المسحة الثانية التى خضع لها فريق الزمالك للكشف عن فيروس كورونا أسفرت عن ظهور حالة جديدة فى الفريق بعد إصابة كل من مصطفى فتحى وكريم بامبو ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق، بخلاف الدكتور محمد عيد الذي أصيب أثناء عمله بأحد مستشفيات العزل.