» قد يعرضه للمحاكمة.. موقف غريب لرئيس البرازيل المصاب بكورونا

09 يوليه 2020 - 02:31 م

قام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بتصرف غريب قد يعرضه إلى المحاكمة وذلك أثناء إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وظهر بمقطع فيديو يخلع كمامته أمام الصحفيين أثناء إعلانه إصابته بفيروس كورونا.











وفي بداية اللقاء، كان بولسونارو يرتدي الكمامة الواقية مع عدم مراعاة المسافة الاجتماعية لكنه لاحقا ابتعد عن الصحفيين لمسافة أمتار قليلة، وخلع الكمامة ليثبت أنه في حالة جيدة.





من جانبها أعلنت نقابة الصحفيين البرازيليين (ABI)، عن نيتها مقاضاة الرئيس جايير بولسونارو، لتعريضه الصحفيين لخطر عدوى فيروس كورونا المستجد خلال مؤتمر صحفي، مشيرة في بيانه أن الرئيس انتهك نظام العزل الذاتي و"تصرف بطريقة إجرامية".



