قبل الأضحى.. «المالية » تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة

09 يوليه 2020 - 02:32 م

زف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خبرا سارا للعاملين بالدولة بتقديم مواعيد صرف المرتبات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020 وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2020 - 2021 وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أشار إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين فى 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين فى 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال يوليو أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، وفى أغسطس تحددت أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، وفى سبتمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.