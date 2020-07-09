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بطلة تطبيق "تيك توك" بسنت محمد تدافع عن نفسها بآية قرآنية

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بطلة تطبيق "تيك توك" بسنت محمد تدافع عن نفسها بآية قرآنية
بطلة تطبيق "تيك توك" بسنت محمد تدافع عن نفسها بآية قرآنية

عبد القادر وحيد

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بسنت محمد

تطبيق تيك توك

آية قرائنية

إثارة الغرائز

دافعت بسنت محمد بطلة تطبيق "تيك توك"، عن نفسها بآية قرآنية من سورة التوبة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أول رد فعل لها بعد اتهامها في بلاغ للنائب العام بإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت بسنت بنشر صورة تتضمن الآية الكريمة " لا تحزن إن الله معنا"، معلقة عليها بالقول: "مش زعلانة لأني اتظلمت، عشان الله دائما ينصر المظلوم، يارب تكونوا فهمتوا".

يذكر أن المحامي أشرف فرحات، كان  قد تقدم الثلاثاء الماضي، ببلاغ إلى النائب العام، ضد بسنت محمد، يتهمها فيه بإثارة الغرائز والخروج عن قيم المجتمع.

وقال فرحات في نص البلاغ إن بسنت "تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه".

وأضاف "فرحات" في بلاغه، الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، أن المشكو في حقها أنشأت حسابات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "TIK TOK " و"إنستجرام"، واعتادت على بث فيديوهات قصيرة عليهما وصور وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال.

وأشار المحامي إلى أن المحتوى الذي تقدمه "بسنت محمد"، يظهر فيه أنها تتعمد إظهار مفاتن جسدها لجذب المشاهدين.


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