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بعد تصوير مؤخرة ابنتها.. هند القحطاني:«أنا هيفاء وهبى السعودية»

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هند القحطاني
هند القحطاني

محمد فضل

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هند القحطاني

عادت الناشطة السعودية هند القحطاني، المقيمة في أمريكا، إلى إثارة الجدل واستفزاز السعوديين، بعد الضجة التي أحدثتها مؤخرًا، بتصوير ابنتها عارية البطن والظهر وترتدي بنطال ضيق للغاية، وتركيزها في تصويرها على مؤخرتها، الأمر الذي أثار غضب الجميع منها.

ووصفت نفسها بالفنانة هيفاء وهبى، مشيرة في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، إنها تتمتع بصوت قوي، قائلة: "لو غنيت راح أصير هيفاء وهبي السعودية".

وشبهت القحطاني بداياتها في عالم الشهرة ببدايات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في عالم الغناء، متابعة: "وجه المقارنة بيني وبين هيفاء وهبي أنها لما طلعت صار اللي يسوى واللي ما يسوى يتكلم فيها الكل بيشتهر على أكتافك يا هيفاء وأنا الحين صار معي نفس الشيء اللي يسوى واللي ما يسوى عاوز يشتهر على حس هند القحطاني".

وأضافت الناشطة السعودية المثيرة للجدل :« المشكلة إنو الحمد لله الحين من مشاهير الصف الأول أعلى القائمة نمبر وان.. لأ واللي يجوا يحطون راسهم براسي يعني مافي مجال للمقارنة يعني ما تستحون».

ووصف متابعين لها ما تقوله بالغرور، فيما قال البعض انها "مريضة نفسيًا" وتشعر بعقدة نقص وهو ما يظهر في استعراضها لنفسها ومحاولة لفت الانتباه بجسدها ورقصها.


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