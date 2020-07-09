بشرى.. انتهاء فترة ذروة «كورونا» في مصر

09 يوليه 2020 - 03:14 م

اعتبر الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر لطب قصر العينى، أن مصر تخطت فترة ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل أرقام إصابات منخفضة على المستوى اليومى.

وأضاف الدكتور أيمن سالم، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "ام بى سى مصر 2"، أن المعدل فى أرقام كورونا ثابت الآن وأقرب إلى النقصان والموقف معتدل .

وأشار رئيس قسم الصدر لطب قصر العينى، إلى أن العدوى بكورونا تظهر فى حدود 5 أو 6 أيام .

وتابع: "بدأنا فى تغيير بعض البروتوكولات العلاجية فى عدم الالتزام بالمسحات عند الخروج، وتم استبدالها بفترة عزل ومتابعة لمدة 10 أيام، وإن لم تظهر أى أعراض فيثبت شفاؤه ".

وأضح أن المريض المعزول فى المنزل لا بد أن يتبع تعليمات الوقاية لعدم نقل العدوى، بأن تكون له أدواته الشخصية والمخالطة عن بعد فى مكان منعزل وتطهير الحمام قبل الدخول والخروج منه .

وأكد أنه لا يوجد اتفاق معين لعلاج كورونا، وإنما أغلب المضادات المصممة لعلاج الفيروسات الأخرى بدأنا فى تجريبها على الفيروس المستجد، وحسب البروتوكول المصرى تم تخصيص علاج حسب شدة المرض .