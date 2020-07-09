الموت يفجع مصطفى قمر

09 يوليه 2020 - 03:22 م

فُجع الفنان ?مصطفى قمر? بوفاة إبن عمه سامح قمر، ونعاه بكلمات مؤثرة،‏ واصفاً خبر وفاته بالفجيعة التي أصابت عائلة قمر.‏

ونشر مصطفى عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع إبن عمه وعلّق: "توفي إلى رحمة الله ‏ابن عمي سامح قمر، ربنا يرحمه برحمته.. كنت بحبه جداً كان ‏زي أخويا بالظبط.. وكان سند لينا.. الطيبة والجدعنة والرجولة".‏

وأضاف: "ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر ‏كلها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوا له بالرحمة"‏ ‎.

وانهالت التعازي عليه من قبل زملائه الفنانين ومتابعيه داعين للمتوفى بالرحمة، وللفنان وأسرته بالصبر والسلوان.