الموت يفجع مصطفى قمر

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وفاة

الموت

فنان

مصطفي قمر

فُجع الفنان ?مصطفى قمر? بوفاة إبن عمه سامح قمر، ونعاه بكلمات مؤثرة،‏ واصفاً خبر وفاته بالفجيعة التي أصابت عائلة قمر.‏

ونشر مصطفى عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع إبن عمه وعلّق: "توفي إلى رحمة الله ‏ابن عمي سامح قمر، ربنا يرحمه برحمته.. كنت بحبه جداً كان ‏زي أخويا بالظبط.. وكان سند لينا.. الطيبة والجدعنة والرجولة".‏

وأضاف: "ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر ‏كلها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوا له بالرحمة"‏ ‎.

وانهالت التعازي عليه من قبل زملائه الفنانين ومتابعيه داعين للمتوفى بالرحمة، وللفنان وأسرته بالصبر والسلوان.


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