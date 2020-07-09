الموت يفجع مصطفى قمر

محمد فضل
فُجع الفنان ?مصطفى قمر? بوفاة إبن عمه سامح قمر، ونعاه بكلمات مؤثرة، واصفاً خبر وفاته بالفجيعة التي أصابت عائلة قمر.
ونشر مصطفى عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع إبن عمه وعلّق: "توفي إلى رحمة الله ابن عمي سامح قمر، ربنا يرحمه برحمته.. كنت بحبه جداً كان زي أخويا بالظبط.. وكان سند لينا.. الطيبة والجدعنة والرجولة".
وأضاف: "ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر كلها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوا له بالرحمة" .
وانهالت التعازي عليه من قبل زملائه الفنانين ومتابعيه داعين للمتوفى بالرحمة، وللفنان وأسرته بالصبر والسلوان.
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