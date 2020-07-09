فنانة كويتية شهيرة تعلن الاعتزال وتفضح فنانًا حاول مضاجعتها

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بيبي أحمد
بيبي أحمد

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اعتزال

فنانة كويتية

بيبي أحمد

مضاجعة

لا يخلو الوسط الفني في العالم من الانتهازية وبيع الجسد من أجل الوصول للشهرة من جانب البعض، وهو ما كشفته شهادات فنانات عربيات وأجنبيات، مؤكدين عن تعرضهن وأخريات لابتزاز جنسي وتحرش من أجل الوصول للشهرة.

وفي سابقة من نوعها، أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة «بيبي أحمد»، عن اعتزالها الفن العام الماضي، بسبب تحررشات جنسية تعرضت لها من قبل فنان معروف- تحفظت على ذكر اسمه-.

وأكدت الفنانة الكويتية، أنها رفضت هذه التحرشات الجنسية، وقررت الاعتزال على الفور، مشيرة الى أنه لم يدر في بالها على الإطلاق، أن تتعرض لموقف من هذا النوع .

وقالت في مقابلة صحفية إنها كممثلة شابة كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامها ذهبت أدراج الرياح .

وأضافت بيبي أحمد: "ثلة من الفنانين شوهّوا الوسط الفني بتصرفاتهم المبتذلة وغير المسؤولة، فوضع الفن صار مقلوباً إلى حد أنه يتطلب علاجاً عاجلاً، لكي يتخلص من آفاته الكثيرة، التي تأتي من الدخلاء عليه، ومن ثم يحتاج الفن إلى من يعينه على القيام برسالته المجتمعية ".

وأرجعت الفنانة الكويتية، تأخر نجوميتها برغم إنطلاقتها في العام 2012، إلى أنها "ليست ممن يلهثون وراء النجومية الزائفة، التي تستلهم بريقها من قلة الحياء"، لافتةً إلى "أن كثيرين من أنصاف المواهب أصبحوا نجوماً في فضاء الفن، بينما أصحاب المواهب الحقيقية لا يحظون إلا بالقليل النزر من الفرص"، وكاشفةً عن أنها لا تحبذ طرق الأبواب للحصول على أدوار مهمة في الدراما الكويتية .

وأضافت بيبي أحمد: "وضع الفن صار مقلوباً إلى حد أنه يتطلب علاجاً عاجلاً، لكي يتخلص من آفاته الكثيرة، التي تأتي من الدخلاء عليه في الأساس، ومن ثم يحتاج الفن إلى من يعينه على القيام برسالته المجتمعية"، برغم أن الفن إحدى وظائفه أن يرتقي بالفرد والمجتمع على السواء... لكن الحقيقة أنه أصبح كل ما هو ممنوع في مجتمعاتنا مرغوباً في الوسط الفني، ولو كنتُ مثل غيري من الفنانين الذين تعوَّدوا على إقامة (الشو) في (السوشيال ميديا) لسطعت نجوميتي مبكراً في فضاء الفن، لكننّي بصراحة - وأنا غير نادمة على ذلك، بل متشبثة به تماماً - لستُ ممن يلهثون وراء النجومية الزائفة، التي تستلهم بريقها من قلة الحياء !".

الأدوار الجريئة


تميل بيبي أحمد الى الأدوار الاجتماعية، وتحديدا تقديم شخصية دور البنت اللعوب، وكشفت في مقابلة صحفية أنها على إستعداد لتقديم الأدوار الجريئة، لأن الهدف من التمثيل هو توضيح الإيجابيات والسلبيات للمشاهد .

وأكدت أنها ستوافق على تقديم شخصية فتاة الليل، إذا جاءها سيناريو جيد، خصوصاً أنها ستقصد به توضيح السلبيات في المجتمع .

"الغيرة" في الوسط الفني


تحدثت بيبي أحمد في مقابلة صحفية عن الغيرة بين الممثلات في الوسط الفني، وقالت: "الغيرة في بعض الأحيان لا تفارق الوسط الفني، وأنا اتعامل مع الفنانات كأخوات وبالعكس أكثرهن ساعدنني في حفظ النصوص ونزع الخوف من الوقوف أمام الكاميرا وغيرها، وهناك من الأقاويل التي كنت اسمعها ان هذه الفنانة (تغير) من تلك الفنانة، ولكن بالنسبة لي هن أخوات لي، وأنا لا أغير من الفنانات ولكن لدي التمني بأن أكون نفسها ".


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