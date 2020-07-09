» فيديو.. ضابط أمريكي يتحرش بامرأة أثناء اعتقالها (رد رسمي)

09 يوليه 2020 - 04:02 م

اُتهم ضابط شرطة بولاية تكساس الأمريكية، بملامسة امرأة من مكان حساس أثناء اعتقالها، كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع "تويتر".





وانتشر مقطع فيديو يظهر اعتقال روزاليندا نونو تريفينو (40 عامًا) في أوستن بولاية تكساس وهي تصرخ، قائلة: "أطلب ضابطة شرطة".





وفي المقطع الذي يبلغ مدته 15 ثانية، يبدو أن الضابط يلمس ثدي المرأة بكف يديه وأصابعه مرتين.





وفيما أخذ رجل يصرخ في الخلفية قائلاً له: "لا تلمسها بهذه الطريقة"، ظلت المرأة تصيح بصوت عال بأنها تريد "ضابطة"، بينما يبدو أن الشرطي يلمس ثدييها مرة أخرى.





وفي مقطع فيديو أطول تمت مشاركته عبر تطبيق "إنستجرام"، قام الضابط أيضًا بتدليك ظهرها، وإزالة ما يشبه الورق من الجيب الخلفي لشورتها.





وقعت الحادثة في 4 يوليو حيث قُبض على تريفينو بزعم ارتكابها عدة مخالفات مرورية. وقال بيان صادر عن قسم شرطة أوستن إن الضابط أبلغ أنه لا توجد ضابطة.





وشوهد الفيديو الذي تم مشاركته على تويتر أكثر من 9 ملايين مرة، حيث كتب أحدهم: "هذا مثير للاشمئزاز. "أنا أطالب ضابطة".





كما شاركت مستخدم على تويتر (SJPeace) الفيديو، وكتبت: "الضابط الأبيض في قسم شرطة أوستن يلمس ثديي المرأة لأنها تطلب باستمرار ضابطة!", وقام أكثر من 30 ألف متابع بإعادة تغريده.







وقالت إدارة شرطة أوستن في بيان، إنها على علم بالفيديو الذي يتم تداوله أثناء اعتقال روزاليندا نونو تريفينو البالغة من العمر 40 عامًا.



