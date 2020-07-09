قرار مفاجئ لـ ( BBC) يصدم ثلاثة ملايين شخص مسن

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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية ( BBC) أنها ستلغي التراخيص المجانية للتلفزيون المستمرة لأكثر من هم فوق 75 عامًا في الأول من أغسطس، ما أثار غضب الملايين من أصحاب المعاشات.
كان من المقرر أن ينتهي المخطط في الأول من يونيو، لكن مسئولي (BBC) قرروا تمديده لمدة شهرين، أثناء مواجهة فيروس كورونا، لكن المتقاعدين يأملون في تمديد الهدية المجانية مرة أخرى حتى أكتوبر، إلا أن الشركة أكدت أنها سترسل خطابات تحصيل رسوم اعتبارًا من الأول من أغسطس.

وسيتعين على ثلاثة ملايين أسرة مسنة دفع مقابل 157.50 جنيهًا إسترلينيًا للحصول على رخصة مشاهدة البث (بالألوان)، مقابل 57 جنيهًا إسترلينيًا لخدمة الأبيض والأسود.

ويجب على أصحاب المعاشات أن يوافقوا على خطة السداد إذا كانوا يريدون الاستمرار في الحصول على خدمة البث. 

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إنه من غير المتوقع أن يدفع أحد مقابل الحصول على رخصة جديدة حتى يتم الاتصال بهم، مع إرسال الرسائل الأولى في أوائل أغسطس.

لكن الأسر التي يحصل فيها شخص ما على إعانة ائتمان معاش سيتم إعفاؤها من الرسوم في الوقت الحالي.

وتم تطبيق سياسة تراخيص التلفزيون المجانية لمن هم أكبر من 75 عامًا في عام 1999 من قِبل مستشار حزب العمل آنذاك، جوردون براون، على نفقة الحكومة، والتي دفعت لهيئة الإذاعة البريطانية لتقديم الخدمة.

وفي عام 2015، توصلت حكومة المحافظين، بقيادة جورج أوزبورن، إلى اتفاق يتم بموجبه إلغاء الدعم بحلول عام 2020، مع قيام (BBC) بتحمل تكلفة تراخيص التلفزيون المجانية.

وقالت هيئة الإذاتعة البريطانية إن التكلفة السنوية البالغة 745 مليون جنيه إسترليني للحفاظ على الوضع الراهن كانت ستستهلك خمس ميزانيتها، وهو ما كان سيجبرها على إغلاق قناة (NEWS BBC)، و(BBC Scotland)، و(BBC  RADIO5 Live)، وعدد من محطات الراديو المحلية.

وتقدر (BBC) أن الاقتراح الجديد سيكلف 250 مليون جنيه إسترليني سنويًا، الأمر الذي يتطلب بعض التخفيضات، ولكن بالتالي لا يتم إغلاق القنوات.

وقال رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، السير ديفيد كليمنتي، إن "قرار بدء الخطة الجديدة في أغسطس لم يكن سهلاً.

وقال وزير ثقافة الظل في حزب العمال، كريستيان ماثيسون: "إن (BBC) تقطع الوظائف والمحتوى لدفع تكلفة الترخيص الذي ألقته الحكومة عليهم".

ورد وزير الثقافة مات وارمان قائلاً: "الحقيقة أن (BBC) حصلت على تسوية سخية لرسوم الترخيص ومن المخيب للآمال بشدة أنهم اختاروا السير في الطريق الذي يبدو أنهم يسيرون فيه".

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