  • الخميس 09 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:56 م
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

تراجع للمرة الثانية.. الصحة تسجل 950 إصابة جديدة بكورونا

خبز

أغرب طريقة.. استخدام بول النساء في صناعة الخبز(صور)

الدكتور زانج وينهونج

طبيب صيني بارز: كورونا انتهى ولم يعد له وجود

جنود الجيش

تفاصيل مناورة "حسم 2020" قرب الحدود الليبية

كورونا

الصحة العالمية: مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في"كورونا"

جورج فلويد

تفاصيل جديدة تكشف آخر ما دار بين «فلويد» والضباط قبل مقتله

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

قرار سعودي باستثناء هؤلاء من الحبس أو المنع من السفر

دولار

تعرف على سعر الدولار في التعاملات المسائية

السيسي يناقش أزمة سد النهضة في قمة مصغرة بحضور "آبي أحمد"

الرئيس يبحث تداعيات كورونا على الاقتصاد "تفاصيل"

زلزال

البحوث الفلكية يعلن عن زلزال في مصر

تفاصيل مناورة "حسم 2020" قرب الحدود الليبية

آخر الأخبار

جنود الجيش
جنود الجيش

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تفاصيل برنامج "رامز" فى رمضان 2020

#

وزير النقل: هذه تفاصيل الخطة الاستثمارية 2020

#

خبير عسكري يكشف أهم رسائل "قادر 2020" للداخل والخارج

وزير الدفاع

ليبيا

قوات مسلحة

مناورة

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمناورة الإستراتيجية "حسم 2020" التى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، والتى إستمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري عبر موقع "فيسبوك"، شملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش الغير نظامية ، وتنفيذ رماية لإستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية .

بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره .

وتحت ستر نيران المدفعية تم تطوير أعمال القتال فى العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لكتيبة دبابات مدعمة ، فى ظل الوقاية المباشرة المضادة للطائرات عن التجميع الرئيسى للقوات بتنفيذ رماية دفاع جوى أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة وإستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام فى التوقيتات المحددة .

كما قامت عدد من طائرات الهليكوبتر بإبرار عناصر من قوات المظلات للقيام بمهمة إحتلال خط حيوى فى العمق وتأمينه لحين وصول القوة الرئيسية .

وناقش القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من قادة القوات المشاركة بالمناورة فى أسلوب تنفيذ المهام وكيفية إتخاذ القرار المناسب لمواجهـة المتغيـرات المفاجئة والحادة أثناء سير أعمال القتال وأسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة .

وفى نهاية المناورة نقل الفريق أول / محمد زكى تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية فى كافة المهام التى توكل إليهم .

وأشاد القائد العام بالآداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المناورة ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس ، كما أوصاهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والتضحية بكل ماهو غالى ونفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته .

وجدير بالذكر قد تضمنت المراحل الأولى للمناورة تنفيذ أعمال الفتح الإستراتيجى للقوات البرية ، والفتح الإستراتيجى للقوات الخاصة من المظلات والصاعقة وتنفيذ عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل فى منطقة حدودية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، وتنفيذ أعمال المناورة والقتال الجوى والتعامل مع الأهداف ذات العمق البعيد والتى تتطلب التزويد بالوقود فى الجو وذلك لمختلف الطرازات ، وتنفيذ رمايات الدفاع الجوى والمدفعية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأردن يعلن صفر إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي
» يهدد بتفجير منزل طليقته والشرطة تحاصره لمدة 6 ساعات
» الحرارة تعاود الارتفاع..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
» الابن يصدم بعد رؤية جثة أخرى في نعش أمه
» الذهب يصدم الجميع ويرتفع لأعلى مستوى
» بعد بحث مكثف.. العثور على رئيس بلدية سول ميتًا
» تفاصيل فضيحة أخلاقية للنجم الجزائري «فريد الملالي» المحترف بفرنسا
» الأوقاف تعلن موعد فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب
» الأمن يضبط أخطر تشكيل عصابي في شوارع الغربية
» نجم عالمي يفضح زوجته في المحكمة بأمر مقزز تفعله معه
» السجن 3 سنوات لرئيس حي بالإسكندرية لتلقيه رشوة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية