تعديل وزاري في السودان يطيح بـ7 وزراء

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عــقــد مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، اجتماعاً طاري?اً صباح الخميس بدعوة من ري?يس الوزراء عبد الله حمدوك، وقد خاطب ري?يس الوزراء الاجتماع مشيداً بالسادة الوزراء وقبولهم للتكليف في هذه الظروف الصعبة.

‎وقال حمدوك، ا?ن الوزراء ا?رسوا تقليداً جديداً في العمل العام من خلال ما ا?بدوه من تفانٍ وا?خلاص ونزاهة". ‎وتحدث عن الحاجة لتقييم ا?داء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو 2020، مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وا?جراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة.
‎وقدم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لا?تاحة الفرصة لا?عادة تشكيل الحكومة، وقبل ري?يس الوزراء استقالة كل من: -
ا?سماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية.
‎ابراهيم البدوي، وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي.
‎عادل علي ا?براهيم، وزير الطاقة والتعدين.
‎ عثمان شريف، وزير الزراعة والموارد الطبيعية.
‎ هاشم طاهرشيخ طه، وزيرالنقل والبنى التحتية.
‎ علم الدين عبد الله ا?بشر، وزير الثروة الحيوانية.

‎وا?صدر ري?يس الوزراء قراراً با?عفاء ا?كرم علي التوم وزير الصحة.
‎كما كلف ري?يس الوزراء الا?تية ا?سماي?هم بتصريف ا?عمال الوزارات التالية ا?لى حين تعيين الوزراء الجدد: 
عمر ا?سماعيل قمر الدين، وزارة الخارجية.
هبة ا?حمد علي، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
‎خيري عبد الرحمن، وزارة الطاقة والتعدين.
‎عبد القادر تركاوي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.
‎ هاشم ابنعوف، وزارة البنى التحتية والنقل.
‎عادل فرح ا?دريس، وزارة الثروة الحيوانية.
‎سارة عبد العظيم حسنين، وزارة الصحة.

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