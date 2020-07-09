  • الخميس 09 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:57 م
Advertisements
بحث متقدم
عبير بيبرس

بعدما قتلته.. أول صورة لـ"عبير بيبرس" مع زوجها

وزيرة الصحة

تراجع للمرة الثانية.. الصحة تسجل 950 إصابة جديدة بكورونا

خبز

أغرب طريقة.. استخدام بول النساء في صناعة الخبز(صور)

الدكتور زانج وينهونج

طبيب صيني بارز: كورونا انتهى ولم يعد له وجود

جنود الجيش

تفاصيل مناورة "حسم 2020" قرب الحدود الليبية

كورونا

الصحة العالمية: مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في"كورونا"

جورج فلويد

تفاصيل جديدة تكشف آخر ما دار بين «فلويد» والضباط قبل مقتله

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

قرار سعودي باستثناء هؤلاء من الحبس أو المنع من السفر

دولار

تعرف على سعر الدولار في التعاملات المسائية

السيسي يناقش أزمة سد النهضة في قمة مصغرة بحضور "آبي أحمد"

الرئيس يبحث تداعيات كورونا على الاقتصاد "تفاصيل"

تراجع للمرة الثانية.. الصحة تسجل 950 إصابة جديدة بكورونا

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الصحة" تسجل 1625 إصابة بكورونا.. و87 وفاة

#

الكويت تسجل 909 إصابة جديدة بـكورونا

#

فلسطين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا

#

السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و 3617 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأردن يعلن صفر إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي
» يهدد بتفجير منزل طليقته والشرطة تحاصره لمدة 6 ساعات
» الحرارة تعاود الارتفاع..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
» الابن يصدم بعد رؤية جثة أخرى في نعش أمه
» الذهب يصدم الجميع ويرتفع لأعلى مستوى
» بعد بحث مكثف.. العثور على رئيس بلدية سول ميتًا
» تفاصيل فضيحة أخلاقية للنجم الجزائري «فريد الملالي» المحترف بفرنسا
» الأوقاف تعلن موعد فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب
» الأمن يضبط أخطر تشكيل عصابي في شوارع الغربية
» نجم عالمي يفضح زوجته في المحكمة بأمر مقزز تفعله معه
» السجن 3 سنوات لرئيس حي بالإسكندرية لتلقيه رشوة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية