بعدما قتلته.. أول صورة لـ"عبير بيبرس" مع زوجها

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عبير بيبرس
عبير بيبرس

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تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة لرجل الأعمال زوج الفنانة عبير بيبرس التي قتلته قبل يومين، بـ3 طعنات بقطعة من الزجاج فى صدره وفارق الحياة فى الحال.

وتزوجت عبير بيبرس، من عمرو سيد، في شهر سبتمبر من العام الماضي 2019، وظهرت مؤخرًا معه، في صورة التقطها الأخير على طريقة السيلفي، ونشرها عبر حسابه على فيسبوك، قبل 5 أشهر من قتله، وتحديدًا في شهر فبراير الماضي.

وظهرت عبير بيبرس، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استخدمتها كصورة شخصية للحساب، في أخر ظهور لها قبل قتل زوجها.

يأتي ذلك، بعد قرار النيابة العامة، بحبس عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات، بعد قتل زوجها بـ 3 طعنات في الصدر والقلب، إثر مشاجرة دارت بينهما، وإهانته لها أمام الناس، بحسب أقوالها في التحقيقات.






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