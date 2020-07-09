» تعليق مثير لـ"صلاح" على مُسلسل كوميدي جديد

09 يوليه 2020 - 10:30 م

أعاد نجم كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح، نشر عدة لقطات مصورة على صفحته الرسمية عبر "إنستجرام" من المُسلسل الكوميدي "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"، الذي بدا عرضه اليوم عبر منصة "شاهد"



وتدور أحداث المُسلسل في أجواء غنية بالمواقف الكوميدية، وتدور حول رحلة الشابين جمجوم وبمبم، اللذين يقرران أن يفتتحا شركة ألمانية لمكافحة الخوارق، فيواجهان مع طاقم العمل لديهما حالات خارقة جديدة عليهما، وما تحمل كل حالة من مشاكل كوميدية متعددة.



ومُسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"، تأليف مصطفى صقر وإخراج إسلام خيري، وإنتاج E- Producers عبد الله أبو الفتوح ومحمد عبد الصمد، ومن بطولة محمد عبد الرحمن، محمد سلام، أحمد فتحي، ميرنا جميل، محمد ثروت وآخرين، ويتوفر في ثلاث حلقات أسبوعياً على "شاهد" أيام الخميس والجمعه والسبت.







روابط إشادة محمد صلاح بمسلسل "جمجوم وبمبم" على إنستجرام:



https://instagram.com/stories/mosalah/2349625906248817436?utm_source=ig_story_item_share&igshid=1ag0ehbnpkicl





https://instagram.com/stories/mosalah/2349630207482637112?utm_source=ig_story_item_share&igshid=1s77vyxc4zxwr

