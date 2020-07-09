ناقد فني يكشف سر عشق المصريين لـ"الجداوي"

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رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

المصريون ـ متابعات

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كشف طارق الشناوي الناقد الفني، عن سر حب المصريين للراحلة رجاء الجداوي، حيث كانت تمتلك طاقة عطاء توزعها على الجميع.
وأضاف خلال لقائه في برنامج «3 ستات»، الذي تشارك في تقديمه، سلوي محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رجاء الجداوي استطاعت أن تحافظ على جميع مراحل الشخصيات بداخلها التي مرت بها بداية من الطفلة، والمراهقة ، والشابة، والمرأة، فكانت ترسل شيء لا شعوري إلى الجميع، فكانت تمتلك كل هذه الأعمار بداخلها.
وأشار طارق الشناوي الناقد الفني إلى أن رجاء الجداوى نجحت في كونها مذيعة كونها محبوبة من الجميع ولم تصطنع خلال وجودها في مهنة المذيعة.
وتابع طارق الشناوي، أن رجاء الجداوي كانت تشعر بالمسئولية تجاه أبنتها أميرة وحفيدها وعن عائلتها وعن زملائها الفنانين معها مع اتساع الدائرة لتشمل أناس لا تعرفهم، وكانت دائما ما تقوم بواجب اجتماعي للجميع وتزو مرضى لا تعرفهم.

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