متحدث "الري" يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

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كشف محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل 45 ساعة من المفاوضات مع إثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة، التي استمرت لليوم السابع على التوالي بين الثلاث دول بحضور المراقبين.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من الاجتماع المستمر لليوم السابع على التوالي وتم استهلاله باستعراض  الوزراء مناقشات اللجان الفنية والقانونية اللذين قاموا بعقد اجتماعاتهم يوم 7 يوليو الجاري.
وتابع محمد السباعي، أنه الاجتماعات تسعى إلى تقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية سواء  القانونية أو الفنية، موضحا أن دولة جنوب إفريقيا كونها رئيس الاتحاد الإفريقي، وقامت بإرسال خطابات إلى الدول الثلاث طالبت فيه أن يرفق تقرير سرد الوقائع بجانب تقرير منفرد لكل دولة عن أهم النقاط التي لا زالت عالقة وكيفية التعامل معها، ويتم إرفاقه مع تقرير سرد الوقائع الذي تعده دولة جنوب إفريقيا كونها ترعى المفاوضات الأخيرة على أن يتوفر التقرير يوم 13 يوليو ويتم إرفاقه لجنوب إفريقيا.
وكشف محمد السباعي عن استمرار وجود نقاط خلافية وجوهرية بخصوص سد النهضة التي تخص الجانب المصري لم يتم التوصل إلى اتفاق بآلية التعامل ومجابهة الجفاف والجفاف الممتدة مع كيفية التعامل مع ذلك الأمر في ظل قواعد الملء، وبخصوص السودان تتعلق بدراسات امن السد ومدى تأثيره على السدود السودانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الجزء الأكبر من الخلافات المتعلقة بالمسار القانوني عن كيفية تنفيذ آلية فض المنازعات في حال اختلاف أي من الدولة وآلية تبادل المعلومات بين إثيوبيا ودول المصب، وعن كيفية تطبيق الاتفاقية.

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