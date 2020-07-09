كبير خبراء الأوبئة الأمريكي يكشف: كورونا لازال في بدايته

09 يوليه 2020 - 11:50 م

جميع الدول تسعى للقضاء على كابوس فيروس كورونا إما بالوصول إلى اللقاح أو باحتواء المرض ومنع موجة العدوى الثانية، ولكن ماذا إن كان الفيروس التاجي لازال في بدايته.



د.أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأوبئة الأمريكيين ومستشار البيت الأبيض خرج في تصريحات لصحيفة إيطالية قال فيها إن فيروس كورونا لازال في بدايته، وأن ما يعيشه العالم الآن هو المرحلة الأولى من الوباء.



وأضاف أن المرض في أمريكا تحت السيطرة ولكنه ينتشر بصورة أوسع في عدد من البلاد ومنها البرازيل ودول جنوب أفريقيا وأسيا، وهو ما يؤكد أن العالم لازال في بداية الفيروس الأسواء.



وحذر فاوتشي – بحسب قناة روسيا اليوم – من أمريكا من الممكن أن تشهد عدد كبير من الإصابات لاحقا إذا لم تتخذ إجراءات مختلفة عما يتخذه العالم في التعامل مع كوفيد -19، محذرا من انتشار أوسع للعدوى.

