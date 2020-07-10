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طاهر محمد طاهر يكشف كواليس انتقاله للأهلي

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المصريون ـ متابعات

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أعرب طاهر محمد طاهر، المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته البالغة باللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، مؤكدا أن رغبته حسمت انتقاله للأهلي، خاصة أنها بدأت معه منذ الصغر، فهو يعشق الأهلي وعائلته جميعها تنتمي إلى هذا النادي الكبير، وحلم ارتداء القميص الأحمر كان يعيش في عقله وقلبه منذ الطفولة، وقد تحقق الآن بالانضمام رسميا إلى نادي القرن.
وقال طاهر محمد طاهر فى تصريحات نقلها موقع الأهلي إنه يحمد الله على نجاح مفاوضات انتقاله رسميا للأهلي، خاصة أن المفاوضات لم تكن الأولى، وسبقتها عدة محاولات في المواسم السابقة، لكنها لم تكلل نتيجة لظروف مختلفة، حتى تكللت بالنجاح هذه المرة، ليحقق حلم حياته ويرتدي قميص الأهلي.
وكشف لاعب الأهلي الجديد كواليس انتقاله للقلعة الحمراء وقال: «المفاوضات هذه المرة كانت سلسة للغاية، ولم تستغرق وقتا طويلا، حيث بدأت بعد توقف النشاط الرياضي مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، من خلال عدة اتصالات أجراها معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، واستفسر فيها عن استمرار رغبتي في التواجد بصفوف الأهلي، وأكدت له على الفور رغبتي القوية لارتداء قميص الأهلي، والتواجد في صفوف الفريق، وبعدها سارت المفاوضات بشكل جيد جدا، وانتهت سريعا مع نادي المقاولون، بعد أن ابلغت المسئولين فيه برغبتي الشديدة التي حسمت قرار الانتقال لصفوف الأهلي رغم وجود العديد من العروض، وبالتالي انتهى الأمر سريعا وتمت الصفقة بنجاح وتحقق الحلم الذي طال انتظاره.
وقال طاهر: «رغبتي في اللعب ضمن صفوف الأهلي، تعيش داخلي منذ كنت لاعبا صغيرا، وتلقيت أكثر من عرض من الأهلي اثناء تواجدي في قطاع الناشئين بنادي المقاولون، لكنني كنت أرغب وقتها في صناعة شيء للنادي الذي نشأت فيه قبل اتخاذ خطوة الرحيل عنه، وقد حان الآن الوقت المناسب لتحقيق حلم الانضمام للأهلي، والدخول في تحد جديد مع واحد من أعظم أندية العالم والمشاركة في كتابة المجد والتاريخ وإسعاد جماهيره الوفية».
وأضاف أنه نجح مع زملائه في قيادة المقاولون للتواجد وصيفا في جدول الدوري هذا الموسم قبل توقف النشاط، ويتمنى أن ينهي الموسم الحالي مع ذئاب الجبل وهو متواجد ضمن المربع الذهبي قبل أن يبدأ رحلته مع الأهلي.

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