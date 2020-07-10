» بسبب " كورونا" 160 مليار دولار خسائر شركات التأمين

10 يوليه 2020 - 10:00 ص

صرحت " جاي كاربنتر " أشهر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في التأمين و إعادة التأمين وتحليلاتها أن عام 2020 قد يشهر خسائر قياسية لقطاع التأمين والإعادة بقيمة 160 مليار دولار بسبب جائحة " كورنا" .

ولفتت إلي أن خسائر سوق التأمين من عام 2006 توازي الخسائر من " كورونا " فقط ، مشيرا إلي الاضطرابات الجارية في الولايات المتحدة بالإضافة إلي توقعات بوجود موسم رياح نشط يمكن علي إثرها اعتبار أن 2020 أعلي نسبة خسارة علي الإطلاق ، حسبما نشرت " المال ".

وأكدت بأنه من الواضح أن جائحة " كوفيد – 19 " تمثل تحديات كبيرة لشركات التأمين و أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد علي شركات إعادة التأمين لذا من المتوقع أنها ستدخل بيئة اكتتاب أكثر ملائمة برفع أسعارها فنيا .