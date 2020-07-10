  • الجمعة 10 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:33 ص
Advertisements
بحث متقدم
"داعش" يمنع الاحتفال بفوز المنتخب العراقي بأمم آسيا

العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق بعد خنقه

مرتضى منصور يعلن المفاجأة

مرتضى منصور يكشف المفاجأة " شعار «نادي القرن الحقيقي» في وزارة التموين

الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق

بطرس غالى : هذا العدو سيسكن معنا لفترة طويلة

صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة

بالأرقام.. صلاح ينضم لقائمة أساطير ليفربول

وحيد حامد

وحيد حامد : الإخوان سبب انتشار التحرش

مصطفي بكري

بكري لمحافظ بور سعيد : ضع هذا التمثال في مزبلة التاريخ

غادة عويس مذيعة الجزيرة

ماذا وجد بهاتف مذيعة الجزيرة.. وإعلامية لبنانية تصفها بوصف قبيح

محمد مرسي

الإخوان خططت لتصفية مرسي .. والبنا تم اغتياله من داخل الجماعة

أتباع الكسنزاني

3 آلاف يحملون السيوف والعصي يقتحمون حدود دولة عربية.. ماذا يحدث

جثة عمدة عاصمة كوريا الجنوبية

ما علاقة سكرتيرة مكتبه.. وجدت جثته فوق جبل

بكري لمحافظ بور سعيد : ضع هذا التمثال في مزبلة التاريخ

الحياة السياسية

مصطفي بكري
مصطفي بكري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الدولار يستمر في تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

صدى البلد

مصطفى بكرى

الغضبان

ديلسيبس


طالب الإعلامي مصطفى بكري، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإزالة تمثال ديلسيبس، قائلا :"دا مجرد "نصاب" ولم يحفر أو يشارك في قناة السويس".

وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه بعد ثبوت خيانة ديلسيبس لأحمد عرابي وتسببه في موت 120 ألف لا يجوز أن نضع له تمثال.

وتابع:"الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم الرموز الوطنية، وتماثيل ديلسيبس من المفترض أن يوضع في المخزن ومزبلة التاريخ".

واستنكرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، دعوات عودة تمثال ديليسبس على رأس قناة السويس بمحافظة بورسعيد، معتبرة إعادة تنصيب التمثال تمجيدا للمستعمر، الذي حكم في بلاده بتهمة الخيانة، وكان سببا في استشهاد 120 ألف مصري في عملية حفرة قناة السويس.

وقالت النقابة في بيان لها: يقف كتاب مصر ومثقفوها وفنانوها وقواها الوطنية كافة صفا واحدا ضد عودة تمثال فرديناند ديليسبس المشئوم على رأس قناة السويس في بورسعيد، ويعدون ذلك جريمة في حق شعبنا المصري البطل، وتحديا لإرادة شعبنا الباسل الذي أسقط التمثال من منصته -التي نصبته فوقها سلطة الاحتلال- في أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، فأصبح سقوطه تعبيرا عن استرداد عزة الوطن، وثأرا لشهدائه.

 وتابع البيان: لقد رأى الشعب في تنصيب تمثال ديليسبس على رأس قناة السويس إهانة لأرواح 120 ألف فلاح مصري استشهدوا في حفر القناة، وتمجيدا لمستعمر قهر المصريين، واستغلهم، واحتل بلادهم، وتكريمًا لنصاب أدانته بلاده فرنسا وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الاحتيال، وحكمت على ابنه بالعقوبة نفسها، كما حكمت على حفيده بالإعدام بتهمة الخيانة الوطنية.

وأكدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر: أن النصب التذكارية لأمة هي رموز عزتها ونصرها، وهي شواهد تحريرها ونهضتها، وهي رسائل الأوطان إلى شعوبها، وإلى العالم أجمع، بما تختزنه من تاريخ وقيم، وبما تعبر عنه من علامات مجد وخلود، وما كان ينبغي لهذه النصب في أى مكان أو زمان أن تصبح أداة لتخليد الجلادين والمستعمرين وناهبي الثروات.

واستطرد: إن قناة السويس التي حُفرت بسواعد المصريين الممزوجة بدمائهم لن تكون منصة مجانية لإحياء رمز استعماري عفن، من أجل هذا يتمسك كتاب مصر ومثقفوها وفنانوها بأن ينصب على رأس القناة أحد الرموز المصرية الصميمة، من إبداع فنانينا، يجسد ملحمتنا الوطنية في حفر القناة والدفاع عنها ضد العدوان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزراعة توضح حقيقة تخفيض الأراضي المزروعة بالقمح
» غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في السعودية
» ألقت طفلها من الطابق الثالث وأنقذه شاب .. ماذا حدث للأم
» السعودية.. يفتح النار على عائلة ويقتل الأب ويصيب زوجته وأطفاله
» فيديو يفوق الخيال.. تركيب إطار طائرة وهي تحلق في الجو
» بسبب " كورونا" 160 مليار دولار خسائر شركات التأمين
» بـ 23 مليار دولار.. صفقة مقاتلات شبح أمريكية لليابان
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» طاهر محمد طاهر يكشف كواليس انتقاله للأهلي
» شاهد.. ماذا فعل نادي الزمالك لإعلانه "ناديا للقرن"
» دلالات إعلان "المركزي" ارتفاع الاحتياطي النقدي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية