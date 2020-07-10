بدولة عربية.. إغلاق مطعم بسبب "برغر" بـ810 دولارات

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وكالات- الدويني فولي

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الامارات

مطعم

وجبة

برغر

      
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في دولة الإمارات، عن إغلاق ومخالفة مطعم ”غوريلا برغر“، بعد ترويجه لإعلان مضلل عن بيع برغر بسعر 3000 درهم (810 دولارات).


وأوضحت ”الدائرة الاقتصادية“ على حساباتها بمواقع التواصل، أن المطعم ”وضع بيانا تجاريا على منتجات لا تطابق الحقيقة“. لذلك فرضت عليه غرامة مالية، وفقا لجدول المخالفات المعتمد.
وأكدت أن الفرق التفتيشية قامت بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الا?علان الترويجي، والذي ثبت عدم صحة ما تمت الإشارة إليه في الإعلان.

وكان المطعم قد أعلن عن وجبة ”برغر“ بقيمة 3000 درهم، مؤكدا أن البرغر مصنوع من لحم الواغبو الشهير، بخلطة سرية، ومذبوح وفق الشريعة الإسلامية.


وأثار الإعلان جدلا واستنكارا بين ناشطين على مواقع التواصل؛ نظرا للسعر المبالغ فيه مقابل وجبة ”برغر“، ما دفع صاحب الإعلان للخروج مجددا في مقطع آخر، لتوضيح اللبس، مؤكدا أن ”السعر المعلن 3000 درهم ليس حقيقيا وإنما سعر الوجبة الأصلي 60 درهما (16 دولارا)، وتم وضع مبلغ 3000 درهم في الإعلان كاختبار لمحبي مطعمه“، لافتا إلى أن من ”يدخل مطعمه عازما على دفع 3000 درهم، فسيتم إعادة المبلغ إليه، ومنحه الوجبة مجانا، كما سيتم منحه قسيمة بمبلغ 3600 درهم (927 دولارا)“.

 

ورغم تبرير صاحب المطعم، انتقد ناشطون طريقة الإعلان، مستنكرين ”اختبار الناس بمبلغ 3000 درهم في وجبة برغر“.

ولاحقا، نشر المطعم، القرار الإلزامي بالإغلاق، حيث كتب حساب المطعم على تويتر: ”تم إيقاف غوريلا برغر حتى إشعار آخر“.

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