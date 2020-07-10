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ألقت طفلها من الطابق الثالث وأنقذه شاب .. ماذا حدث للأم

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إنقاذ طفل
إنقاذ طفل

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حريق

الطفل

شاب

الام

الطابق اللثالث

في واقعة مؤثرة، أقدمت أم على إلقاء طفلها من الطابق الثالث لتنقذه من حريق شب بالمنزل.

ومن حسن حظ الطفل تمكن شاب من التقاطه وإنقاذه قبل ارتطامه بالأرض.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله فقد تمكن الأمريكي الأسمر فيليب بلانكس 28 عاما، من إنقاذ الطفل صاحب الثلاث سنوات والتقطه قبل أن يرتطم بالأرض، في مدينة فينكس الأمريكية.

وبعد إنقاذ الطفل تبين حريق الأم ووفاتها، ليقول بانكس:  " هي البطل الحقيقي ولست أنا.. لقد قدمت التضحية القصوى لإنقاذ طفلها".

وقد توفيت جيمسون والدة الطفل راشيل عن عمر ناهز الثلاثين، بينما تم نقل الطفل وشقيقته إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

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