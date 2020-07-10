بطرس غالى : هذا العدو سيسكن معنا لفترة طويلة

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الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق

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المالية

القاهرة و الناس

بطرس غالي

محمد علي خير

تحدث الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، عن جائحة كورونا الراهنة ،قائلا:"إن دولا كثيرة بدأت تتخذ إجراءات لمساعدة المواطنين، فبريطانيا ستدفع 50 % من فواتير المطاعم للمواطنين".

وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد على خير، قائلا :"لابد أن نأقلم نشاطنا الاقتصادي على وجود الجائحة ونتعايش معها، فهذا العدو سيسكن معنا لفترة طويلة، لابد من محاربته بشكل أو بآخر، حتى يسهل وجود تطعيم".

 وتابع:" عملات الدول النامية ستتحرك، فالدولار سيزيد فى كثير من الدول، لأن تدفقات النقد الأجنبى ستقل، والتصدير متوقف، وإذا حركة الاقتصاد عادت، فالمستهلك فى الخارج لا يقوم بالشراء، ولذلك من الطبيعي أن يتحرك سعر العملة".

ووجه النصيحة لطلاب الثانوية العامة، قائلاً :"لو لى أن أختار تخصصات للدراسة بعد الثانوية العامة، سأختار أكثر التخصصات مرونة، لأن المستقبل متقلب، ولا أحد يستطيع توقعه، ولا أحد يستطيع أن يتكهن بالصناعات الناشئة، ولذلك أتمنى من طلابنا اختيار التخصصات الأكثر مرونة، وليس شرط اختيار الشهادات الجامعية".

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