بالأرقام.. صلاح ينضم لقائمة أساطير ليفربول

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صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة
صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة

متابعات - الدويني فولي

محمد صلاح

ليفربول

قائمة الاساطير

انضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى لقائمة أساطير ناديه، بعد حطيم الأرقام القياسية مع فريقه، عقب الفوز الأخير الذي حققه على برايتون.
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، فإن صلاح بات رابع لاعب في تاريخ ليفربول، يساهم في تسجيل 100 هدف بالبريميرليج، بواقع 73 هدفا و27 تمريرة حاسمة في 104 مباريات.

ولا يتفوق على صلاح سوى ستيفن جيرارد (212 هدفًا)، وروبى فاولر (158 هدفًا)، ومايكل أوين (148 هدفًا).

وذكرت شبكة «سكاى سبورتس» أن الهدف الثانى الذي سجله صلاح يحمل الرقم 250 لثلاثى ليفربول الهجومى المكون من «صلاح وساديو مانى وروبرتو فيرمينو»، في عهد المدرب الألمانى يورجن كلوب بكافة المسابقات.

وتوزعت هذه الأهداف على النحو التالى: 94 هدفا لصلاح، 79 هدفا لمانى، و77 هدفا لفيرمينو.
من جانبها، أشادت الصحف ووسائل الإعلام الإنجليزية والأوروبية باللاعب المصرى، حيث أشادت صحيفة «ميرور» البريطانية بالمستوى الذي ظهر عليه صلاح في المباراة.
 وقالت الصحيفة إن مو استطاع أن يقتل برايتون بتسجيله هدفين وصناعة هدف ليكون هو رجل المباراة.. بينما سلطت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية الضوء على هدفى الفرعون المصرى. وقالت إن صلاح عزز من آماله في الفوز بالحذاء الذهبى للعام الثالث على التوالى ليصبح قريبًا من هداف المسابقة حاليًا جيمى فاردى.
بينما قالت صحيفة «ذا صن» إن ليفربول واصل نتائجه الإيجابية للمباراة الثانية على التوالى بعد الفوز في الجولة السابقة على أستون فيلا ثم برايتون. وتلقى «صلاح» إشادة من جانب صحفية «إكسبريس» البريطانية، التي وضعته ضمن أساطير ليفربول عقب هدفيه في مرمى فريق برايتون. قالت إن صلاح انضم إلى أساطير النادى بعدما ساهم بـ100 هدف مع «الريدز» منذ انضمامه من صفوف روما في 2017، حيث أحرز 73 هدفًا بجانب صناعته 27 تمريرة حاسمة خلال 104 مباريات في بريميرليج. وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح لديه الفرصة في مواصلة الأهداف للمنافسة على لقب الهداف، الذي سبق أن حققه في آخر موسمين.

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