بالأرقام.. صلاح ينضم لقائمة أساطير ليفربول

انضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى لقائمة أساطير ناديه، بعد حطيم الأرقام القياسية مع فريقه، عقب الفوز الأخير الذي حققه على برايتون.

من جانبها، أشادت الصحف ووسائل الإعلام الإنجليزية والأوروبية باللاعب المصرى، حيث أشادت صحيفة «ميرور» البريطانية بالمستوى الذي ظهر عليه صلاح في المباراة. وقالت الصحيفة إن مو استطاع أن يقتل برايتون بتسجيله هدفين وصناعة هدف ليكون هو رجل المباراة.. بينما سلطت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية الضوء على هدفى الفرعون المصرى. وقالت إن صلاح عزز من آماله في الفوز بالحذاء الذهبى للعام الثالث على التوالى ليصبح قريبًا من هداف المسابقة حاليًا جيمى فاردى.

من جانبها، أشادت الصحف ووسائل الإعلام الإنجليزية والأوروبية باللاعب المصرى، حيث أشادت صحيفة «ميرور» البريطانية بالمستوى الذي ظهر عليه صلاح في المباراة. وقالت الصحيفة إن مو استطاع أن يقتل برايتون بتسجيله هدفين وصناعة هدف ليكون هو رجل المباراة.. بينما سلطت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية الضوء على هدفى الفرعون المصرى. وقالت إن صلاح عزز من آماله في الفوز بالحذاء الذهبى للعام الثالث على التوالى ليصبح قريبًا من هداف المسابقة حاليًا جيمى فاردى.