تفاصيل صادمة.. طفل يذبح طفلين بمنجل في أسوان

10 يوليه 2020 - 12:56 م

في واقعة صادمة ومروعة، هزت الشارع الأسواني، أقدم طفل على ذبح طفلين عبر منجل، وذلك بعد محاولة منه للاعتداء عليهما جنسيا.

وفي التفاصيل أقدم طفل يبلغ من العمر 17 عاما على ارتكاب جريمة، حيث قتل طفلين آخرين لم يتجاوز أعمارهما 6 سنوات بعد أن ذبحهما بـ "منجل" وألقى بجثتهما في الزراعات.

وارتكب الطفل الجاني جريمته، بعد أن اعتدى جنسيا على أحد الطفلين المجني عليهما بحسب قيامه بتمثيل الجريمة بزراعات نجع ونس بمركز دراو .

وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، قد تلقى أمس، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بالعثور على جثتين لطفلين "م. ح .م"، 6 سنوات، و"ح. ح. م"، 4 سنوات، مقيمين بنجع ونس بدراو، وهما ملقيان في الزراعات ومذبوحين في العنق.

على الفور مدير أمن أسوان بسرعة انتقال رجال مباحث المركز ورجال البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، لحل لغز الواقعة، حيث نجح رجال المباحث في معرفة الجاني في أقل من 24 ساعة.

وكشفت التحقيقات أنه استدرجهما وتعدى جنسيا على أحد الطفلين ثم أراد التعدي الجنسي على الآخر وخوفا من افتضاح أمره ذبحهما بآلة حادة "منجل زراعي"، وفر هاربا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بدراو التي تباشر التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.