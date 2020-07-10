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انتشار" كاواساكي" بين الأطفال وتطعيمات تسبب العقم.. الوزراء يرد

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ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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الصحة

الوزراء

شلل الأطفال

مرض كاواساكي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأنباء التي ترددت عن انتشار مرض" كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة و تطعيمات شلل الأطفال التي تسبب العقم غير صحيحة .

وأضاف المركز في البيان الذي نشره علي صفحته الرسمية أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأخبار ، لافتة إلي أنها تمتلك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب إلي داخل مصر ، ومؤكدة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض نهائيا داخل مصر.

كما أكدت الوزارة أنه لا صحة علي الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتطعيم الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم ، لافتة إلي أنه يتم مطابقة التطعيمات طبقا للمعايير الدولية وعدم تسببها في العقم أو غيره و أن لقاح شلل الأطفال بالحقن آمن تمام ويقدم بالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين علي أرض مصر .

وناشدت الوزارة بالتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن بالاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

 


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