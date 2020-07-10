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رئيس حكومة دولة عربية يقاضي الجامعة الأمريكية لنيل مستحقاته

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الجامعة الأمريكية تبحث مستقبل التبادل الاقتصادي بالمنطقة
الجامعة الأمريكية تبحث مستقبل التبادل الاقتصادي بالمنطقة

وكالات- الدويني فولي

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الجامعة الامريكية

مقاضاة

يعتزم رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، مقاضاة الجامعة الأمريكية في بيروت، التي عمل بها أستاذًا لمدة 35 عامًا، في نزاع حول مستحقاته، بعدما ترك العمل بالمؤسسة المتعثرة ماليًا، وفق المتحدث باسمه.
وامتنعت الجامعة، التي تأثرت بشدة من الانهيار الاقتصادي بلبنان، عن التعليق على القضية.

وقدم دياب استقالته من الجامعة في يناير الماضي، حينما تولى رئاسة الحكومة.

وقال المتحدث، إن دياب طلب مستحقات تساير المتعارف عليه في الجامعة الأمريكية في بيروت، لكن الجامعة رفضت.

وأضاف، أن رئيس الحكومة لم يقدم مطلقًا، أي طلب بتقديم المدفوعات بالعملة الأجنبية، أو تحويلها لحسابات مصرفية أجنبية.

وقال، إن جميع أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت، يتلقون معاشاتهم بالدولار من حساب بالعملة الأجنبية للجامعة.


ووفق المتحدث، فإن ما عبّر عنه رئيس الوزراء كان مجرد طلب الالتزام بما هو وارد بالفعل، في لوائح وسياسات خطة التقاعد المتبعة في الجامعة.

وكان رئيس الجامعة، فضلو خوري، قد صرح في أمايو الماضي بأن الانهيار الكارثي في لبنان، يمثل أحد أكبر التحديات في تاريخ الجامعة التي واجهت الكثير من الأزمات، بما في ذلك الحرب الأهلية، التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.

وقال خوري، إن الدولة التي تخلفت عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية في مارس الماضي، تدين لمركز الجامعة الطبي، الذي يتوافد عليه مرضى من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بمتأخرات تتجاوز 150 مليون دولار.

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