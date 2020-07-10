» شرطي يضع يده في أماكن حساسة بعد اعتقال فتاة .. فيديو يشعل مواقع التواصل

10 يوليه 2020 - 01:54 م

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ضابط شرطة أمريكي يتحرش بسيدة أثناء اعتقالها وتفتيشها، والذي تسبب في موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو المنشور، تظهر السيدة وهي تطلب منه أن يتم التعامل معها من قبل امرأة شرطية، وعدم لمسها.

وقام أحد المارة، بتصوير الواقعة، حيث يمكن سماع صوته وهو يصيح: " لا تلمسها بهذه الطريقة.. وأبعد يدك عنها".

الغريب أن شرطة أوستن، أكدت أن الضابط اتبع البروتوكول الصحيح، ولم يتمكن من الحصول على ضابطة لحضور الاعتقال والقيام بالتفتيش.

وكانت إدارة شرطة أوستن قد أصدرت بيانا يشير إلى أن السيدة تدعى روزاليندا نونو تريفينو، وكانت تقود سيارة دفع رباعي بيضاء، خلال مسيرة احتجاجية، وتم اعتقالها بتهمة مخالفات مرورية خطيرة.

ويظهر مقطع الفيديو عبث بثديي السيدة أكثر من مرة عقب اعتقالها، وهو ما أثار غضب رواد مواقع الواصل.







