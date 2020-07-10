مسحة ثالثة للاعبي الزمالك بعد إصابة 3 لاعبين بكورونا

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإجراءات مسحة طبية ثالثة الخاصة بالكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الدكتور محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، إن المسحة الثالثة تأتي كنوع من أنواع زيادة الاطمئنان على كافة أعضاء الفريق الأبيض.
وتعرض ثلاثة لاعبين من الزمالك للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد مؤخرًا، وهم محمد عواد الذي تم الإعلان عن شفائه، ومصطفى فتحي وكريم بامبو، وكذلك منتصر الرملاوي إداري الفريق ومحمد عيد أحد أفراد الجهاز الطبي، ومحمد السيد “ميشو” مدلك الفريق.