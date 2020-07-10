» تركي آل الشيخ ينشر فيديو نادرا للأمير محمد بن سلمان في طفولته

10 يوليه 2020 - 02:11 م

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية مقطع فيديو نادرا على ما يبدو أنه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعقب نشر تركي آل الشيخ مقطع الغيديو على حسابه في تويتر، انهالت التعليقات، ومنها تعليق تركى آل الشيخ، حيث علق قائلا :" سبحان من زرع الهيبة".

وعلق آخر : " صاحب السمو ولي العهد حفظة الله ورعاه".

وكتب أحد المغردين :" هيبة ملك ربي يحفظه يارب ويرزقنا بيت ملك يفكنا من الايجار يارب".

بينما أضاف أحدرواد تويتر :" سمو سيدي وبجانبة الخلوق الامير نايف بن سلطان.. صحيح ابو ناصر او لا".