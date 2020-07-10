» شومان : مياه النيل ملك لله وليس لإثيوبيا

10 يوليه 2020 - 02:31 م





أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، أن مصر في الوقت الحاضر تجابه العديد من التحديات من الداخل والخارج منها، التهديد المائي وذلك بما تفعله أثيوبيا من تصرفات من شأنها أن تؤثر على مياه النيل.



و أضاف شومان خلال خطبته للجمعة بجامع الأزهر، قائلا :" مياه النيل ليست ملك لإثيوبيا أو لغيرها بل هي ملك لله، مستشهدا بقول الله تعالي :" أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ..أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ.. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ".



وتابع :" ليس من حق أي دولة من دول حوض النيل أن تتحكم في مياه النيل سواء كانت مصب أو منبع أو ممر، مؤكدا، أن الدولة المصرية لن تسمح في التفريط في حقها. وناشد وكيل الأزهر السابق، الشعب المصري بالاصطفاف صفا واحد خلف القيادة والجيش والشرطة والدعم لأي قرارات تتخذها الحكومة.

