» شاهد.. أنثى حمار تتحول إلى نجمة في كندا

10 يوليه 2020 - 02:38 م

تحولت أنثى حمار في كندا إلى نجمة، خلال الاجتماعات التي تعقد عبر تطبيق "زوم" .

وحازت الأتان على إعجاب الكثيرين، لتكون مصدر لتمويل ملجأ لحيوانات مزارع تراجع دخله إثر توقف الزيارات بسبب الجائحة.

وكانت الأتان "باكويت"، قد انضمت إلى اجتماع افتراضي على "زوم"، بمشاركة عدد من الأشخاص، حيث علت ضحكات الحاضرين على الشاشة تعبير عن مفاجأة الأتان لهم.

وانفجر المشاركون بالضحك عندما قال تيم فورس، أحد المتطوعين في الملجأ :" نحن نقتحم اجتماعكم. أعرّفكم بباكويت، وهي مقتحمة اجتماعات شهيرة".