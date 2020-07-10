احذر.. هذه الأعراض تعني بداية الإصابة بالفشل الكلوي

10 يوليه 2020 - 02:45 م

أصبح مرض الفشل الكلوي من أمراض العصر والتي يفاجئ بها الشخص المصاب وأحيانا كثيرة لا يتنبه إلي مقدماته ليأخذ حذره .

ومن أهم الأعراض التي تعني بداية الإصابة بالفشل الكلوي هي انتفاخ البطن و إن كانت أحيانا تكون طبيعية بعد تناول وجبة دسمة أو تجمع بعض الغازات أو تكون بسبب مشكلة في الكلي .

ويرجع سبب انتفاخ البطن بسبب الكلي حيث تعيد الفضلات التي تجمعها الكلي إلي الدم وذلك عندما لا تعمل بشكل جيد وقد تحدث بسبب مشاكل صحية أخري كالسكر وارتفاع الكولسترول و يكون أعراضها انتفاخ البطن .

وقد تحدث أعراض أخري منها آلام في البطن وتشنجات في العضلات بالإضافة إلي الحمى والضعف والتعب ، والتهاب العين وشحوب البشرة وضعف الشهية .

وعند الاستمرار في الانتفاخ لوقت طويل يجب مراجعة الطبيب ومن المهم تناول غذاء صحي فهو له قدرة علي تقليل أمراض الكلي و كذلك الابتعاد عن الكحوليات ومسكنات الألم .