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احذر.. هذه الأعراض تعني بداية الإصابة بالفشل الكلوي

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متابعات- أمينة عبد العال

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الفشل الكلوي

التعب

الضعف

التهاب العين

أصبح مرض الفشل الكلوي من أمراض العصر والتي يفاجئ بها الشخص المصاب وأحيانا كثيرة لا يتنبه إلي مقدماته ليأخذ حذره .

ومن أهم الأعراض التي تعني بداية الإصابة بالفشل الكلوي هي انتفاخ البطن و إن كانت أحيانا تكون طبيعية بعد تناول وجبة دسمة أو تجمع بعض الغازات أو تكون بسبب مشكلة في الكلي .

ويرجع سبب انتفاخ البطن بسبب الكلي حيث تعيد الفضلات التي تجمعها الكلي إلي الدم وذلك عندما لا تعمل بشكل جيد وقد تحدث بسبب مشاكل صحية أخري كالسكر وارتفاع الكولسترول  و يكون  أعراضها انتفاخ البطن .

وقد تحدث أعراض أخري منها آلام في البطن وتشنجات في العضلات بالإضافة إلي الحمى والضعف والتعب ، والتهاب العين وشحوب البشرة وضعف الشهية .

وعند الاستمرار في الانتفاخ لوقت طويل يجب مراجعة الطبيب ومن المهم تناول غذاء صحي فهو له قدرة علي تقليل أمراض الكلي و كذلك الابتعاد عن الكحوليات ومسكنات الألم .


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