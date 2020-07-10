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القبض على بسنت محمد بطلة فيديوهات الرقص على " تيك توك"

قضايا وحوادث

القبض على بسنت محمد
القبض على بسنت محمد

عبد القادر وحيد- متابعات

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القبض

بسنت محمد

تيك توك

فيديوهات رقص

صرح أشرف فرحات، المحامي ومقدم البلاغ ضد بسنت محمد، بطلة الفيديوهات على تطبيقي "إنستغرام" و"TIK TOK "، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على المتهمة، بالإسكندرية.

وبحسب تصريحات لصحيفة الوطن فإنه يجرى التحقيق معها حاليا.

واشتهرت بسنت محمد، برفع ونشر فيديوهات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تبث من خلالها صورا بملابس تبرز مفاتنها، فضلا عن فيديوهات ترقص فيها على أنغام الأغاني الشعبية.

وكان المحامي أشرف فرحات، قد تقدم الثلاثاء الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد بسنت محمد، قال فيه "إنها تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه".


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